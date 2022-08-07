Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
30°
Пнд, 08
29°
Втр, 09
25°
ЦБ USD 60.37 0.11 06/08
ЦБ EUR 61.36 0.27 06/08
Нал. USD 63.4 / 65.45 05/08 16:14
Нал. EUR 63.4 / 65.45 05/08 16:14
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
7 230
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
8 220
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
13 515
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
18 013
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Касимовца осудят за избиение знакомого до смерти
Шиловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Касимова 1979 года рождения.

Шиловский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Касимова 1979 года рождения. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что 4 мая 2022 года в лесополосе недалеко от поселка Харинский ручеек Шиловского района мужчина 1979 года рождения был избит нетрезвым знакомым в ходе ссоры из-за денежного долга. От полученных травм избитый скончался на месте.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее стали известны подробности случившегося. В убийстве признался 43-летний бригадир артели лесорубов и рассказал, из-за чего завязался конфликт.