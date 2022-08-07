Касимовца осудят за избиение знакомого до смерти

Шиловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Касимова 1979 года рождения.

Шиловский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Касимова 1979 года рождения. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что 4 мая 2022 года в лесополосе недалеко от поселка Харинский ручеек Шиловского района мужчина 1979 года рождения был избит нетрезвым знакомым в ходе ссоры из-за денежного долга. От полученных травм избитый скончался на месте.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее стали известны подробности случившегося. В убийстве признался 43-летний бригадир артели лесорубов и рассказал, из-за чего завязался конфликт.