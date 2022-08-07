Чубайс отправился на реабилитацию в Германию

Экс-спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс отправился в Германию на реабилитацию. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Экс-спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс отправился в Германию на реабилитацию. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, Чубайс уже чувствует себя лучше. «Карабинеры проводили его в аэропорт, он перелетел в Германию, где начинает реабилитацию», — добавил собеседник.

По его словам, специалисты обещают восстановить все функции, включая двигательные, за нескольких недель.

Ранее Чубайса госпитализировали в Mater Olbia на острове Сардиния. Напомним, Чубайсу диагностировали синдром Гийена-Барре. Отмечалось, что у политика внезапно стали отниматься конечности.