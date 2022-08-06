Зеленский сообщил о конфискации российских активов на Украине на 765 миллионов долларов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о конфискации российских активов на Украине на 765 миллионов долларов. Он также сообщил о работе по изъятию более 900 принадлежащих России объектов. Указ накануне утвердило украинское правительство, сообщает РБК.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о конфискации российских активов на Украине на 765 миллионов долларов. Он также сообщил о работе по изъятию более 900 принадлежащих России объектов. Указ накануне утвердило украинское правительство, сообщает РБК .

По словам Зеленского, если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то «речь идет о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию».

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило указ о передаче в пользу Украины 903 российских объектов. Имущество для конфискации разделено на три вида: активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России, активы российских банков и имущество, которое принадлежит российскому государству.