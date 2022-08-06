В Шиловском районе в ДТП с грузовиком пострадали два человека

В Шиловском районе в пятницу, 5 августа, произошло столкновение легковушки и грузовика. Два человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Шиловском районе в пятницу, 5 августа, произошло столкновение легковушки и грузовика. Два человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 18:15, на 106 километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. По предварительной информации, водитель 1979 года рождения на автомобиле Shacman ехал в сторону Ряжска и столкнулся с Hyundai Tucson под управлением мужчины 1976 года рождения.

В результате ДТП водитель Hyundai и его пассажирка 1974 года рождения госпитализированы. Проводится проверка.

Напомним, ранее видео с места аварии появилось в соцсетях.