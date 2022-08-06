В Саратове три человека погибли в массовой аварии с грузовиком

В Саратове грузовик «Почты России» столкнулся с двумя легковушками. В аварии погибли три человека. Об этом сообщает МВД Медиа.

В Саратове грузовик «Почты России» столкнулся с двумя легковушками. В аварии погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Медиа .

Авария произошла в 2:50 на улице Большая Горная. По предварительным данным, водитель 2003 года рождения на «Ладе Приоре» и водитель 1999 года рождения за рулем BMW выехали на запрещающий сигнал светофора и столкнулись с грузовиком NINO под управлением водителя 1984 года рождения.

В результате ДТП водитель BMW и его два пассажира скончались.

С различными травмами госпитализированы пассажир BMW 1999 года рождения, водитель грузовика и двое мужчин 2003 года рождения — пассажиры «Лады».

Выясняются обстоятельства происшествия.