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В Рязанской области больше 100 человек за сутки заболели коронавирусом
В Рязанской области выросло число заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперштаба на утро субботы, 6 августа, за сутки заболели 132 жителя. Накануне зафиксировали 101 случай заражения.

В Рязанской области выросло число заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперштаба на утро субботы, 6 августа, за сутки заболели 132 жителя. Накануне зафиксировали 101 случай заражения.

Пятерых госпитализировали, 114 человек выздоровели. Летальных исходов нет.

Всего на 6 августа в Рязанской области с начала пандемии 124 318 жителей переболели ковидом. 3416 человек стали жертвами болезни.