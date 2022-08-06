В Рязанской области больше 100 человек за сутки заболели коронавирусом
В Рязанской области выросло число заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперштаба на утро субботы, 6 августа, за сутки заболели 132 жителя. Накануне зафиксировали 101 случай заражения.
В Рязанской области выросло число заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперштаба на утро субботы, 6 августа, за сутки заболели 132 жителя. Накануне зафиксировали 101 случай заражения.
Пятерых госпитализировали, 114 человек выздоровели. Летальных исходов нет.
Всего на 6 августа в Рязанской области с начала пандемии 124 318 жителей переболели ковидом. 3416 человек стали жертвами болезни.