В Рязанской области больше 100 человек за сутки заболели коронавирусом

В Рязанской области выросло число заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперштаба на утро субботы, 6 августа, за сутки заболели 132 жителя. Накануне зафиксировали 101 случай заражения.