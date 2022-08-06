В Рязанской области 7 августа ожидается жара до 33 градусов

В Рязанской области в воскресенье, 7 августа, днем воздух прогреется до +28…+33 градусов. Температура ночью составит +14…+19 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.