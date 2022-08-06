В Рязани у пенсионерки сняли деньги с потерянной банковской карты

Сотрудники уголовного розыска по Октябрьскому району Рязани раскрыли кражу денег с потерянной банковской карты пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники уголовного розыска по Октябрьскому району Рязани раскрыли кражу денег с потерянной банковской карты пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 70-летняя рязанка с заявлением о хищении денег с банковской карты. Пенсионерка потеряла карту, после этого на ее мобильный стали приходить уведомления о списании средств при покупке товаров в магазинах. В результате со счета похитили 6862 рубля.

Оперативники уголовного розыска посетили места, где были куплены товары по карте женщины. Правоохранители установили личность покупателя, разыскали и задержали его. Злоумышленником оказался 37-летний ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью неработающий рязанец.

Мужчина нашел карту и не предпринял попыток вернуть ее владелице, в том числе не обратился в отделение банка и отдел полиции, а присвоил чужие деньги.

Возбуждено уголовное дело о краже.