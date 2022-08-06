В Рязани ремонт улицы Циолковского в ночь на 7 августа приостановят
В Рязани в ночь с субботы на воскресенье, 7 августа, дорожные работы на улице Циолковского по техническим причинам выполняться не будут. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Рязани в ночь с субботы на воскресенье, 7 августа, дорожные работы на улице Циолковского по техническим причинам выполняться не будут. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В ночь с воскресенья на понедельник, 8 августа, работы по фрезерованию покрытия продолжат.
Администрация города приносит извинения за временные неудобства.