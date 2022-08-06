В Рязани модернизируют три библиотеки

В рамках нацпроекта «Культура» в 2022 году модернизируют три городские библиотеки. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» мэр Елена Сорокина. Она проехала по всем объектам и оценила темпы работ. По ее словам, к концу августа нужно все завершить.
В центральной детской библиотеке на улице Станкозаводской, 27, после модернизации ушли от традиционного деления на «Абонемент» и «Читальный зал». Тематика дизайн-проекта — «Создатели будущего» по мотивам произведений Кира Булычева. Фойе трансформировано в арт-холл «Звезды зовут!», детская территория — «Заповедник сказок» для самых маленьких читателей, молодежная территория — «Обозримое будущее», коворкинг-территория — «Институт времени», большой интерактивный конференц-зал — «Коралловый замок» оснащен современным оборудованием для проведения различных мероприятий. Будет установлен переносной пандус на входе, специально оснащен санузел для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Также проходит модернизация библиотеки-филиала № 9 имени
Модернизируют филиал № 5 «Централизованной системы детских библиотек города Рязани» на улице Татарской, 29/44. В основе концепции библиотеки — тема «Пушкинское Лукоморье». Пространство делится на четыре зоны, названия которых связаны с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Это отделы обслуживания «Пушкинская Москва», игровая зона «Сказочное Лукоморье», событийная площадка «Пушкинский зал» и сенсорная комната «В гостях у Арины Родионовны».