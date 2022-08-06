В Рязани модернизируют три библиотеки

В рамках нацпроекта «Культура» в 2022 году модернизируют три городские библиотеки. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» мэр Елена Сорокина.

В рамках нацпроекта «Культура» в 2022 году модернизируют три городские библиотеки. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» мэр Елена Сорокина. Она проехала по всем объектам и оценила темпы работ. По ее словам, к концу августа нужно все завершить.

В центральной детской библиотеке на улице Станкозаводской, 27, после модернизации ушли от традиционного деления на «Абонемент» и «Читальный зал». Тематика дизайн-проекта — «Создатели будущего» по мотивам произведений Кира Булычева. Фойе трансформировано в арт-холл «Звезды зовут!», детская территория — «Заповедник сказок» для самых маленьких читателей, молодежная территория — «Обозримое будущее», коворкинг-территория — «Институт времени», большой интерактивный конференц-зал — «Коралловый замок» оснащен современным оборудованием для проведения различных мероприятий. Будет установлен переносной пандус на входе, специально оснащен санузел для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также проходит модернизация библиотеки-филиала № 9 имени П. Н. Васильева «Централизованной библиотечной системы города Рязани» на улице 7-я Линия, 5. На первом этаже создан «Центр книги и чтения» с выделенными зонами художественной, справочной и отраслевой литературы со свободным доступом к книжному фонду, интеллект-центр и творческая мастерская «кАРТинка». Поменяли часть отопления, обустроили санузел для читателей с ограниченными возможностями здоровья, приобрели специальный подъемник, добавила Сорокина. Здесь появятся зал сказок «Территория детства» и Креатив-территория для молодежи, продолжат работу Центр правовой информации и Зал Павла Васильева. На третьем этаже будет арт-чердак — тематический зал «Литературная провинция» с постоянными экспозициями и выставками о жизни и творчестве рязанских литераторов.

Модернизируют филиал № 5 «Централизованной системы детских библиотек города Рязани» на улице Татарской, 29/44. В основе концепции библиотеки — тема «Пушкинское Лукоморье». Пространство делится на четыре зоны, названия которых связаны с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Это отделы обслуживания «Пушкинская Москва», игровая зона «Сказочное Лукоморье», событийная площадка «Пушкинский зал» и сенсорная комната «В гостях у Арины Родионовны».