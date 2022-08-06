У рязанки с карты похитили больше 300 тысяч рублей

С карты жительницы Рязани неизвестные мошенники похитили 334 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С карты жительницы Рязани неизвестные мошенники похитили 334 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 39-летняя инженер одного из предприятий Рязани. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности известного банка. Он сообщил о якобе попытке вывода денег с ее счета. Злоумышленник убедил женщину перевести сбережения на «резервный» счет. Жертва через мобильное приложение перевела более 334 тысяч рублей. Позже выяснилось, что счет обнулили.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция предупреждает, что в подобных случаях следует сразу же прерывать разговор и не поддаваться на уловки мошенников. Злоумышленники часто звонят с неизвестных номеров, они часто могут начинаться на 8-800, 8-495, 8-499.