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Рязанцы поймали двух 50-килограммовых сомов
Жители Рязанской области выловили из реки двух крупных сомов. Фото прислал РЗН. инфо подписчик.

Жители Рязанской области выловили из реки двух крупных сомов. Фото прислал РЗН. инфо подписчик.

«Поймали одного сома, 50-60 кг, где-то так. И вечером еще один попался, чуть поменьше, теперь у нас два больших сома. Такая вкуснятина они! Хотя мы хотели на 150 кг сома поймать, но эти тоже нормально», — написал рязанец.

Напомним, несколько дней назад в рязанской реке рыбак поймал сома весом более 30 килограммов.

Ранее один местный житель поймал 30-килограммового сома на Оке в Рыбновском районе, а другой — в Шилове. Еще один рыбак поймал сома с человеческий рост.