Полиция проводит проверку после ДТП, которое пьяный водитель устроил в Борках
Накануне в рязанских Борках пьяный водитель врезался в частный дом. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Накануне в рязанских Борках пьяный водитель врезался в частный дом. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее последствия аварии попали на видео.