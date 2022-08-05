В Татарстане при пожаре на балконе многоэтажки погибли двое детей

На тушение пожара выезжали 11 единиц техники и 43 человека личного состава.

В Татарстане при пожаре на балконе многоэтажки погибли двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Пожар в четверг, 4 августа, на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Шамиля Усманова в Набережных Челнах. В однокомнатной квартире горел балкон.

На тушение пожара выезжали 11 единиц техники и 43 человека личного состава.

После ликвидации возгорания в квартире обнаружили тела двоих детей четырех и шести лет. Их личности устанавливаются.