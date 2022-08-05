В Сургуте в реке утонули мать и ее дочь

По словам очевидцев, мать и дочь лежали на дне, обнявшись. Они предположили, что мать обняла дочь, чтобы вытолкнуть ее из воды, но у девочки не хватило сил.

В Сургуте в реке утонули мать и ее дочь. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил портал «Муксун».

Трагедия случилась в четверг, 4 августа, на реке Черная. Женщина отдыхала на пляже со своими тремя детьми — четырехлетним и девятилетним сыновьями и дочерью-подростком. Вместе с последними двумя женщина зашла в воду. В какой-то момент все трое начали тонуть. Спасти удалось лишь мальчика — его достал из воды один из отдыхающих. Мать и дочь ушли под воду.

В тот же день их тела достали спасатели. По словам очевидцев, мать и дочь лежали на дне, обнявшись. Они предположили, что мать обняла дочь, чтобы вытолкнуть ее из воды, но у девочки не хватило сил.