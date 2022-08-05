В Шацком районе внук украл у бабушки 430 тысяч рублей

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

В Шацком районе внук украл у бабушки 430 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась 85-летняя жительницы села Черная Слобода. Женщина рассказала, что из ее тайника в сарае пропали 430 тысяч рублей. Она хранила деньги в поленнице, а когда пришла в очередной раз пополнить тайник — деньги пропали.

Пенсионерка рассказала, что каждый день находится дома и не видела на своем участке посторонних людей.

Оперативники предположили, что деньги украл 37-летний внук пострадавшей. Ранее неоднократно судимый мужчина месяц назад вышел из тюрьмы и вернулся в село. Он жил недалеко от дома пенсионерки. Мужчину задержали.

Он рассказал, что узнал о тайнике бабушки, но никак не мог его найти. В очередной раз придя к родственнице в гости, рязанце наконец-то нашел тайник и забрал все деньги. Он успел потратить 10 тысяч рублей на новый телефон и алкоголь. Оставшиеся деньги у него изъяли.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет тюрьмы.