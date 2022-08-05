В Сараевском районе задержали пьяного 33-летнего водителя на «девятке»

Нарушителя задержали в селе Муравлянка.

В Сараевском районе задержали пьяного 33-летнего водителя на «девятке». Об этом в пятницу, 5 августа, сообщило ИД «Пресса».

Инцидент случился накануне в четверг, 4 августа, примерно в 21.50 в селе Муравлянка. Патрульные полицейские остановили автомобиль «ВАЗ 21093» и заметили у 33-летнего жителя села Кривское признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,627 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении мужчины составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.