В Рязанской области установили сроки летне-осенней охоты

В минприроды напомнили рязанцам, что во время охоты необходимо соблюдать Правила охоты, установленные нормы добычи охотничьих ресурсов и требования пожарной безопасности.

В Рязанской области установили сроки летне-осенней охоты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

На водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь в 2022 году можно будет охотиться с 20 августа по 30 ноября, на боровую дичь — с 20 августа по 31 декабря.

На пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями (подружейными собаками) можно будет охотиться с 25 июля по 30 ноября на болотно-луговую дичь, с 5 августа по 2 января 2023 года — на боровую, полевую и степную дичь.

Уточняется, что охотиться на пернатую дичь с одной подружейной собакой можно с участием не более трех охотников.

В минприроды напомнили рязанцам, что во время охоты необходимо соблюдать Правила охоты, установленные нормы добычи охотничьих ресурсов и требования пожарной безопасности.

График выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в летне-осеннем сезоне охоты 2022 года на территории общедоступных охотничьих угодий области можно посмотреть по ссылке .

Ранее стало известно, что рязанское минприроды потребовало отказаться от охотугодий и расторгнуть договор аренды с областным обществом охотником и рыболовов.

Представители рязанского областного общества охотников и рыболовов обратились к Владимиру Путину.