Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
29°
Сбт, 06
29°
Вск, 07
30°
ЦБ USD 60.37 0.11 06/08
ЦБ EUR 61.36 0.27 06/08
Нал. USD 63.4 / 65.45 05/08 17:30
Нал. EUR 66.35 / 69.9 05/08 16:14
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
6 045
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
7 039
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
12 296
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
16 613
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани задержали двоих иностранцев с 250 граммами героина
Подробности задержания привела пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани задержали двоих иностранцев с 250 граммами героина. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители выяснили, что в Россию около двух недель назад приехали двое мигрантов. Сначала они были закладчиками в Московской области, затем переехали в Рязань. Они поселились в областном центре буквально на пару дней и после выполнения задачи намеревались сразу уехать, но эти планы сорвали полицейские.

Правонарушителей задержали на улице Крупской. Задержанные — 19-летние граждане одной из республик Средней Азии — оказались двоюродными братьями. При себе у них были 20 свертков, содержащих 30 граммов героина. В съемной квартире полицейские обнаружили еще 130 свертков. Всего у задержанных изъяли около 248 граммов героина.

В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело. Их взяли под стражу.