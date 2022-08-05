В Рязани задержали двоих иностранцев с 250 граммами героина

Подробности задержания привела пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани задержали двоих иностранцев с 250 граммами героина. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители выяснили, что в Россию около двух недель назад приехали двое мигрантов. Сначала они были закладчиками в Московской области, затем переехали в Рязань. Они поселились в областном центре буквально на пару дней и после выполнения задачи намеревались сразу уехать, но эти планы сорвали полицейские.

Правонарушителей задержали на улице Крупской. Задержанные — 19-летние граждане одной из республик Средней Азии — оказались двоюродными братьями. При себе у них были 20 свертков, содержащих 30 граммов героина. В съемной квартире полицейские обнаружили еще 130 свертков. Всего у задержанных изъяли около 248 граммов героина.

В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело. Их взяли под стражу.