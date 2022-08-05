В Рязань на два дня прибыл передвижной музей «Поезд Победы»

Выставка рассказывает о подвиге советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Экспозиция тематически распределена по вагонам поезда. В каждом из которых представлена уникальный история событий военных лет: довоенное время, дорога на фронт, концлагерь, бронепоезд и возвращение домой.

В пятницу, 5 августа, на железнодорожный вокзал «Рязань-2» прибыл передвижной музей «Поезд Победы».

Выставка рассказывает о подвиге советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Экспозиция тематически распределена по вагонам поезда. В каждом из которых представлена уникальный история событий военных лет: довоенное время, дорога на фронт, концлагерь, бронепоезд и возвращение домой.

Проникнутся атмосферой военных времен помогают спецэффекты, объемный звук, виртуальная реальность, трехмерная графика, голограмма и киносъемка.

В текущем году выставку дополнила экспозиция о трагических событиях 2014-2022 годов на территории ДНР и ЛНР. Посетить данный вагон смогут только совершеннолетние. Для посещения необходимо предъявить паспорт.

Передвижной музей пробудет на железнодорожном вокзале «Рязань-2» с 5 по 7 августа. Время его работы с 10 до 17 часов. Экскурсию смогут посетить все желающие по предварительной записи.