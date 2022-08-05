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В России предложили освободить от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении
Предложение направили главе Минтруда Антону Котякову.

В России предложили освободить от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении. Об этом пишет RT.

Письмо направили главе Минтруда Антону Котякову. Автор предложения директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов пояснил, что данная категория граждан нуждается в господдержке.

Он рассказал, что работающие пенсионеры нередко исполняют роль родителей по разным причинам — у кого-то ребенок родился незадолго до выхода на пенсию, кто-то стал опекунов в результате форс-мажорных обстоятельств, например гибели родителей ребенка. Чтобы создать для ребенка комфортные условия, пенсионеры вынуждены продолжать трудовую деятельность.

Орлов предложил освободить от уплаты налога НДФЛ с зарплаты родителей пенсионного возраста, если у них на иждивении есть дети до 14 лет.