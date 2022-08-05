В Подмосковье зарезали супружескую пару пенсионеров

Тела пожилых людей нашли в квартире на улице Кудаковского в Балашихе.

В Подмосковье зарезали супружескую пару пенсионеров. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Тела пожилых людей нашли в квартире на улице Кудаковского в Балашихе. 61-летний мужчина лежал в туалете, а его 66-летняя жена — в ванной. Неизвестный изрезал москвичей ножом — у женщины были раны на груди и животе, а также отсутствовали ногтевые фаланги.

Соседи вызвали полицию, когда почувствовали неприятный запах. Предположительно, тела пролежали в квартире около недели. В самой квартире был беспорядок — открыты шкафы и разбросаны вещи.