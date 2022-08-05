В Москве завели уголовное дело на безбилетника, ударившего по лицу женщину из-за замечания

Инцидент случился в столичном метро на станции «Бауманская».

В Москве мужчина ударил женщину по лицу из-за сделанного ему замечания. Момент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Плохие новости».

Инцидент случился в столичном метро на станции «Бауманская». Мужчина пытался пройти мимо турникетов без билета. Он встал сзади женщины и пытался вместе с ней пройти, но женщина сделала ему замечание. Тогда, пройдя без оплаты за другим пассажиром, он догнал потерпевшую и ударил ее по лицу.

Мужчину задержали. На него завели уголовное дело.