В Иркутской области выбежавший на дорогу медведь спровоцировал смертельное ДТП

Toyota Land Cruiser сбил медведя, который выбежал на дорогу. От удара внедорожник отбросило на «встречку», где он столкнулся с «КамАЗом».

В Иркутской области выбежавший на дорогу медведь спровоцировал смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 4 августа, в 22:30 в Нижнеилимском районе. На трассе А-311 «Вилюй» Toyota Land Cruiser под управлением 42-летнего водителя сбил медведя, который выбежал на дорогу. От удара внедорожник отбросило на «встречку», где он столкнулся с «КамАЗом».

От полученных травм водитель иномарки умер на месте ДТП. 56-летнего водителя грузовика доставили в больницу. Погибшее животное забрали сотрудники лесничества.

Проводится проверка.