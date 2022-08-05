В Хабаровске 64-летний владелец автосервиса подорвал себя гранатой

По предварительным данным, мужчина принес на работу гранату «Ф-1».

В Хабаровске 64-летний владелец автосервиса подорвал себя гранатой. Об этом пишет «КП-Хабаровск».

Инцидент произошел в пятницу, 5 августа, в здании автосервиса на улице Павловича в доме № 6/4.

Рабочий мастерской рассказал, что утром начальник пришел с каким-то предметом в руке, сразу же пошел в офис и закрыл дверь на засов. Через несколько минут после этого произошел взрыв. От удара дверь офиса вышибло, а из окон вылетели стекла.

Прибывшие на место сотрудники спецслужб нашли тело 64-летнего владельца автосервиса. По предварительным данным, мужчина принес на работу гранату «Ф-1».