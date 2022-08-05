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В Дагестане мальчик и девочка заперлись в машине, один ребенок погиб от теплового удара
Четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка пропали в районе обеда. Они несколько часов провели на жаре в запертой машине. Родители не заметили детей в машине, так как окна на задних дверях были затонированы.

В Дагестане мальчик и девочка заперлись в машине, один ребенок погиб от теплового удара. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Дагестан» в пятницу, 5 августа.

Инцидент произошел в пятницу, 5 августа, в селении Вперед Кизлярского района. Четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка пропали в районе обеда. Родители и соседи семьи искали детей самостоятельно. Они проверили водоемы, овраги и пустыри, а также припаркованные машины. Дети находились на заднем сидении тонированной машины, поэтому их не заметили.

В полицию родители обратились только в 18:10, когда нашли детей. Они несколько часов провели на жаре в запертой машине. Из-за теплового удара мальчик погиб, девочку в критическом состоянии доставили в больницу.