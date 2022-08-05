Рязанской области выделят дополнительные полмиллиарда рублей на обновление общественного транспорта

Деньги пойдут на решение актуальных задач, одна из которых − обновление пассажирского транспорта и закупка коммунальной техники для содержания городских пространств в чистоте.

Рязанской области выделят дополнительные полмиллиарда рублей на обновление общественного транспорта. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил врио главы региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, большую поддержку в этом вопросе оказал председатель профильного комитета Госдумы Андрей Макаров.

Полмиллиарда рублей направят на решение актуальных задач, одна из которых — обновление пассажирского транспорта и закупка коммунальной техники для содержания городских пространств в чистоте.

«Рязанцы уже давно жалуются на состояние общественного транспорта. Лично оценил его и сам, и вместе с помощником Президента Максимом Орешкиным во время его рабочей поездки в регион», — написал Малков.

По словам врио главы региона, дополнительное финансирование повысит качество пассажирских перевозок и улучшит состояние городских улиц, что сделает жизнь горожан комфортнее.