Полицейские анонсировали масштабные рейды с 5 по 7 августа в Рязанской области

Рейды пройдут в выходные − с 5 по 7 августа.

В Рязанской области пройдут масштабные рейды. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале.

Рейды пройдут в выходные — с 5 по 7 августа.

«Сотрудники службы ГИБДД проведут широкомасштабные мероприятия, направленные на пресечение различных нарушений ПДД. При проведении мероприятий сотрудники полиции будут производить массовую остановку транспортных средств», — говорится в сообщении.

Рязанцев попросили не оставаться равнодушными и сообщать о грубых нарушениях ПДД водителями.