Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
28°
Сбт, 06
30°
Вск, 07
31°
ЦБ USD 60.26 0.02 05/08
ЦБ EUR 61.09 -0.03 05/08
Нал. USD 63.3 / 62.2 05/08 14:25
Нал. EUR 66.56 / 63.22 05/08 12:32
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
5 909
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
6 908
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
12 148
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
16 443
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанцы попросили врио губернатора Малкова открыть второй травмпункт в городе
Об этом они написали в соцсетях.

Рязанцы попросили открыть второй в областном центре травматологический пункт. Соответствующий пост в четверг, 4 августа, появился в группе «Типичная Рязань».

Местная жительница рассказала, что недавно получила травму и отправилась в травматологический пункт на улице Профессора Никулина.

«Около двух часов я отсидела в огромной очереди. Там было порядка 50 человек на прием к врачу. Как позже выяснилось, очереди таких размеров здесь обычное явление, поскольку за день проходит очень много народа. Столько же времени понадобилось, чтобы сделать в соседнем кабинете рентген и со снимком вернуться к врачу, который установил диагноз перелом лодыжки», — поделилась рязанка.

После этого ей наложили гипс и через две недели назначили повторный прием. И женщина снова просидела в коридоре более 4,5 часов.

«Посмотрев на все это своими глазами, испытав этот ужас, в голове возникает вопрос: „Почему на такой большой город, всего один травмпункт?“ Неужели у нашего города нет возможности открыть еще один травмпункт, чтобы облегчить жизнь гражданам и медицинскому персоналу?», — написала женщина.

Рязанка обратилась к врио главы региона Павлу Малкову и попросила рассмотреть возможность открыть второй травмпункт в городе.