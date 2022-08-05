Рязанцы попросили врио губернатора Малкова открыть второй травмпункт в городе

Об этом они написали в соцсетях.

Рязанцы попросили открыть второй в областном центре травматологический пункт. Соответствующий пост в четверг, 4 августа, появился в группе «Типичная Рязань».

Местная жительница рассказала, что недавно получила травму и отправилась в травматологический пункт на улице Профессора Никулина.

«Около двух часов я отсидела в огромной очереди. Там было порядка 50 человек на прием к врачу. Как позже выяснилось, очереди таких размеров здесь обычное явление, поскольку за день проходит очень много народа. Столько же времени понадобилось, чтобы сделать в соседнем кабинете рентген и со снимком вернуться к врачу, который установил диагноз перелом лодыжки», — поделилась рязанка.

После этого ей наложили гипс и через две недели назначили повторный прием. И женщина снова просидела в коридоре более 4,5 часов.

«Посмотрев на все это своими глазами, испытав этот ужас, в голове возникает вопрос: „Почему на такой большой город, всего один травмпункт?“ Неужели у нашего города нет возможности открыть еще один травмпункт, чтобы облегчить жизнь гражданам и медицинскому персоналу?», — написала женщина.

Рязанка обратилась к врио главы региона Павлу Малкову и попросила рассмотреть возможность открыть второй травмпункт в городе.