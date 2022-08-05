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Россиянам рассказали, чем грозит жизнь в маленькой квартире
Жизнь в маленькой квартире может стать как предметом гордости, так и причиной для развития различных расстройств и заболеваний, считают психологи.

Жизнь в маленькой квартире может грозить расстройствами и алкоголизмом. К такому выводу пришли психологи. Их слова в пятницу, 5 августа, привели РИА Недвижимость.

По словам психологов, жизнь в маленьком помещении может оказывать разное влияние на людей. Например, студенту или человеку, который только начал работать, малометражная квартира может стать предметом гордости. В том время как человек, который переехал из жилья большей площади в микроапартаменты, может начать грустить.

«А если это происходит на фоне жизненного кризиса — развода, потери работы или чего-то еще, то ситуация может усугубляться и даже привести к депрессии», — считают психологи.

Малометражная квартира может усугубить состояние у людей, склонных к чрезмерной самокритике, тревожным расстройствам, агрессии или алкоголизму.