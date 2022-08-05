Российское посольство обвинило США в «охоте» на россиян за границей

В настоящее время в американских тюрьмах и следственных изоляторах находится около ста российских граждан.

Российское посольство обвинило США в «охоте» на россиян за границей. Об этом пишет РИА Новости .

Дипломаты указали, что в американских тюрьмах и следственных изоляторах находится около ста российских граждан. С 2008 года в США произошло более 50 случаев задержания россиян.

Дипмиссия сделала заявление в ответ на критику со стороны США приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Ее приговорили к девяти года колонии и штрафу в миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Белый дом назвал решение суда неприемлемым, потребовав освободить баскетболистку.