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Песков рассказал о ревакцинации Путина
По словам представителя Кремля, Москва готова к любому развитию событий, даже если пандемия вновь войдет в активную фазу.

Песков рассказал о ревакцинации Путина. Об этом пишет Life.ru.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о здоровье президента. Он сообщил, что для обеспечения здоровья российского лидера будут приняты все необходимые меры.

Песков добавил, что не знает, сделал ли Владимир Путин очередную прививку от коронавируса.

По словам представителя Кремля, Москва готова к любому развитию событий, даже если пандемия вновь войдет в активную фазу.

Ранее сообщалось, что Песков назвал вбросом информацию иностранных СМИ о состоянии здоровья Путина.