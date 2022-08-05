На шести рязанских улицах отключили холодную воду
Причина — ремонтные работы на водопроводе.
На шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом
В пятницу, 5 августа, из-за ремонтных работ холодную воду отключили по следующим адресам:
С 09:00 до 14:00:
- улица Гоголя, дом № 52 корпус 1;
- улица Черновицкая, дом № 20 корпус 2.
С 09:30 до 17:00 в Семчине на улице Колхозной в домах с 57 по 113 (нечетная сторона), с 84 по 126 (четная сторона).
С 10:00 до 12:00:
- улица 1-й Новый проезд, дома с 7/3 по 17 (нечетная сторона), с 8/5 по 18 (четная сторона);
- улица 2-й Новый проезд, дома с 7/7 по 19 (нечетная сторона), с 8/9 по 20 (четная сторона);
- улица Гражданская, дома с 31/11 по 47 (нечетная сторона), с 26 по 30.