На шести рязанских улицах отключили холодную воду

Причина — ремонтные работы на водопроводе.

На шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В пятницу, 5 августа, из-за ремонтных работ холодную воду отключили по следующим адресам:

С 09:00 до 14:00:

улица Гоголя, дом № 52 корпус 1;

улица Черновицкая, дом № 20 корпус 2.

С 09:30 до 17:00 в Семчине на улице Колхозной в домах с 57 по 113 (нечетная сторона), с 84 по 126 (четная сторона).

С 10:00 до 12:00: