Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
29°
Сбт, 06
29°
Вск, 07
30°
ЦБ USD 60.37 0.11 06/08
ЦБ EUR 61.36 0.27 06/08
Нал. USD 63.4 / 65.45 05/08 17:30
Нал. EUR 66.35 / 69.9 05/08 16:14
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
6 045
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
7 039
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
12 296
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
16 613
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Малков: в Александро-Невском районе есть все условия для создания мощного аграрного кластера
Врио губернатора посетил Александро-Невский район с рабочей поездкой.

В Александро-Невском районе есть все условия для создания мощного аграрного кластера. Об этом врио губернатора Павел Малков сказал во время рабочей поездки в район.

Глава региона посетил ООО «Надежда» в селе Благие. Хозяйство занимается производством зерна, сахарной свеклы и подсолнечника, молочно-мясным скотоводством. Врио губернатора назвал образцово-показательной работу предприятия и отметил тенденцию к росту.

Кроме того, Малков обсудил с главой администрации Александро-Невского района Владимиром Оводковым необходимость строительства предприятий по переработке. Он подчеркнул, что это один из приоритетов развития АПК на ближайшие годы. Врио губернатора отметил, что в районе есть все условия для создания мощного аграрного кластера. Реализация проекта даст приток инвестиций, новые рабочие места и налоги.

«Александро-Невский район — один из лидеров развития агропромышленной отрасли. Здесь обрабатываются все земли сельхозназначения, нет пустующих и заброшенных территорий. К этой планке будем стремиться и в остальных районах. Уже неоднократно говорил, что каждый клочок земли должен работать и приносить пользу», — написал политик на своей странице в соцсетях.