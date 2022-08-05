Малков: в Александро-Невском районе есть все условия для создания мощного аграрного кластера

Врио губернатора посетил Александро-Невский район с рабочей поездкой.

В Александро-Невском районе есть все условия для создания мощного аграрного кластера. Об этом врио губернатора Павел Малков сказал во время рабочей поездки в район.

Глава региона посетил ООО «Надежда» в селе Благие. Хозяйство занимается производством зерна, сахарной свеклы и подсолнечника, молочно-мясным скотоводством. Врио губернатора назвал образцово-показательной работу предприятия и отметил тенденцию к росту.

Кроме того, Малков обсудил с главой администрации Александро-Невского района Владимиром Оводковым необходимость строительства предприятий по переработке. Он подчеркнул, что это один из приоритетов развития АПК на ближайшие годы. Врио губернатора отметил, что в районе есть все условия для создания мощного аграрного кластера. Реализация проекта даст приток инвестиций, новые рабочие места и налоги.

«Александро-Невский район — один из лидеров развития агропромышленной отрасли. Здесь обрабатываются все земли сельхозназначения, нет пустующих и заброшенных территорий. К этой планке будем стремиться и в остальных районах. Уже неоднократно говорил, что каждый клочок земли должен работать и приносить пользу», — написал политик на своей странице в соцсетях.