Юрист порекомендовал поменять водительские права, истекающие до 2025 года, заранее

Это связано с тем, что к тому периоду поток автомобилистов увеличится.

Юрист Мария Спиридонова порекомендовала водителям заранее поменять права, истекающие до 2025 года. Об этом сообщило агентство «Прайм» .

«Связано это с тем, что в 2025 году поток водителей в ГИБДД увеличится: заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права раньше, чем истечет их срок действия», — рассказала журналистам член ассоциации юристов России.

По словам Спиридоновой, юридических последствий при замене прав не будет. «Продленный документ и новый документ имеют равную юридическую силу. Однако при замене водительских прав срок их действия будет общим — десять лет без продлений», — отметила юрист.

Ранее федеральное правительство продлило на три года срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году.