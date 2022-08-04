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В Уфе женщина убила 16-летнюю дочь и покончила с собой
Трагедия произошла в четверг, 4 августа.

В Уфе женщина убила 16-летнюю дочь и покончила с собой. Об этом сообщило региональное управление следкома.

Трагедия произошла в четверг, 4 августа.

Как рассказали в ведомстве, около дома в Уфе обнаружили тело 44-летней женщины. При осмотре ее квартиры специалисты нашли труп ее 16-летней дочери. На нем были колото-резаные раны. «По одной из версий, мать совершила убийство дочери, после чего свела счеты с жизнью», — указано в сообщении.

Возбуждено дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). На месте работают следователи, криминалисты и полицейские. Устанавливаются детали трагедии.