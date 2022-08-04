В Рязанской области 5 августа ожидается жара до +32 градусов

В пятницу, 5 августа, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается.

В Рязанской области 5 августа ожидается жара до +32 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В пятницу, 5 августа, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +13,+18 градусов. Днем в регионе ожидается жара +27,+32 градуса.

Напомним, рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение о жаре.