В рязанской Горроще произошло ДТП

Авария случилась на улице Семашко в ночь на четверг, 4 августа.

В рязанской Горроще произошло ДТП. Об этом сообщили в группе RZN_Life.

Авария случилась в районе дома № 54/2 по улице Семашко в ночь на четверг, 4 августа.

Как сообщила подписчица группы, в 2:20 она услышала за окном звук удара автомобилей и «крик девушки».

«Молодые ребята, перед машины разбит, похоже улетел в забор», — рассказала очевидица произошедшего. Она же рассказала, что после аварии некоторые люди убежали в момент, когда водитель общался с представителями ГИБДД.

Официальной информации о ДТП нет.