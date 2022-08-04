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В Рязани задержали иностранца-наркозакладчика
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Иностранца заключили под стражу.

В Рязани задержали иностранца-наркозакладчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Фирсова патрульные полицейские заметили подозрительного мужчину — он совершал действия, характерные для закладчика наркотических средств. Мужчина пытался сбежать, но его задержали.

Выяснилось, что 27-летний задержанный приехал из одной из стран Средней Азии и работал на даркнет-магазин. На улице Фирсова и Садовой оперативники нашли 12 свертков с производным N-метилэфедрона.

Мужчина пытался ввести полицейских в заблуждение, но выяснилось, что мигрант снимает квартиру на улице Трудовой. В его квартире также нашли 20 свертков наркотического вещества, электронные весы и упаковочные материалы. В целом у мужчины изъяли 40 граммов наркотика.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Иностранца заключили под стражу.