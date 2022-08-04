В Рязани на Славянском проспекте мотоциклист без «прав» устроил ДТП
Авария произошла в среду, 3 августа. Свидетелями стали патрульные полицейские.
В Рязани на Славянском проспекте мотоциклист без «прав» устроил ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в среду, 3 августа. Патрульные полицейские стали свидетелями ДТП, где Renault столкнулся с мотоциклом «Irbis 250».
Участники аварии сообщили, что выезжая с прилегающей территории водитель мотоцикла не уступил дорогу автомобилю.
Выяснилось, что водитель не имел права управления транспортным средством. Для дальнейшего разбирательства на место вызвали сотрудников ДПС ГИБДД.