В Рязани на Славянском проспекте мотоциклист без «прав» устроил ДТП

Авария произошла в среду, 3 августа. Свидетелями стали патрульные полицейские.

В Рязани на Славянском проспекте мотоциклист без «прав» устроил ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в среду, 3 августа. Патрульные полицейские стали свидетелями ДТП, где Renault столкнулся с мотоциклом «Irbis 250».

Участники аварии сообщили, что выезжая с прилегающей территории водитель мотоцикла не уступил дорогу автомобилю.

Выяснилось, что водитель не имел права управления транспортным средством. Для дальнейшего разбирательства на место вызвали сотрудников ДПС ГИБДД.