В Рязани дороги на Первомайском проспекте и улице Циолковского будут ремонтировать в ночное время

Решение приняли из-за того, что днем из-за работ возможны заторы.

В Рязани дороги на Первомайском проспекте и улице Циолковского будут ремонтировать в ночное время. Об этом сообщила мэрия .

Решение приняли во время внеочередного заседания рабочей группы по вопросам дорожного хозяйства в четверг, 4 августа.

Речь шла об участке Первомайского проспекта от моста у «Барса» до пересечения с улицей Дзержинского и об участке улицы Циолковского от площади Театральной до улицы Горького. Чиновники приняли решение, что работы в дневное время приведут к заторам на дорогах, поэтому они будут вестись ночью.