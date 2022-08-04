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В Рязани дороги на Первомайском проспекте и улице Циолковского будут ремонтировать в ночное время
Решение приняли из-за того, что днем из-за работ возможны заторы.

В Рязани дороги на Первомайском проспекте и улице Циолковского будут ремонтировать в ночное время. Об этом сообщила мэрия.

Решение приняли во время внеочередного заседания рабочей группы по вопросам дорожного хозяйства в четверг, 4 августа.

Речь шла об участке Первомайского проспекта от моста у «Барса» до пересечения с улицей Дзержинского и об участке улицы Циолковского от площади Театральной до улицы Горького. Чиновники приняли решение, что работы в дневное время приведут к заторам на дорогах, поэтому они будут вестись ночью.