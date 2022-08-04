В Подмосковье женщина узнала о смерти дочери из общедомового чата

Девочка выпала из окна десятого этажа, пока мать на кухне готовила еду.

В Подмосковье женщина узнала о смерти дочери из общедомового чата. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Щелкове. 32-летняя женщина оставила двух дочерей двух и шести лет в комнате смотреть мультфильмы, а сама пошла на кухню готовить еду. В какой-то момент в общедомовом чате стали появляться сообщения, что разбился чей-то ребенок.

Женщина пошла в комнату и увидела открытое окно без москитной сетки и старшую дочь. Выглянув на улицу, она увидела на козырьке первого этажа тело двухлетней дочери.

Врачи констатировали смерть ребенка. Уточняется, что девочка выпала с десятого этажа, а отец в это время находился на работе.