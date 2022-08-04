В Песочне водитель «Фольксвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

Авария произошла в среду, 3 августа, в 23:20 на улице Новоселов около дома № 45.

В Песочне водитель «Фольксвагена» устроил массовое ДТП и сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Авария произошла в среду, 3 августа, в 23:20 на улице Новоселов около дома № 45.

Неизвестный на Volkswagen Passat столкнулся с остановившимся впереди Kia Rio, за рулем которого находился 26-летний рязанец. Мужчина получил травмы и обращался за медпомощью. в ДТП также получил повреждения автомобиль Kia Seed, которым управлял 31-летний водитель.

Проводится проверка.

Фото «КП-Рязань»