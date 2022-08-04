В Песочне при столкновении двух легковушек пострадал человек

Авария произошла во вторник, 2 августа, примерно в 17:05, около дома № 9Б по проезду Яблочкова.

В рязанской Песочне при столкновении двух легковушек пострадал человек. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла во вторник, 2 августа, примерно в 17:05, около дома № 9Б по проезду Яблочкова.

По предварительной информации, 52-летний рязанец на Opel Corsa выехал на «красный» и врезался в «ВАЗ-2107».

В результате аварии пострадал 20-летний водитель российской легковушки. Его доставили в медицинское учреждение.

Проводится проверка.