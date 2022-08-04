В массовой аварии на пензенской трассе погибли три человека

Авария произошла в среду, 3 августа, на 28 километре трассы «Пенза — Шемышейка -Лопатино».

В массовой аварии на пензенской трассе погибли три человека. Об этом пишет портал « Пенза-Обзор » со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла в среду, 3 августа. На 28 километре трассы «Пенза — Шемышейка -Лопатино» столкнулись «ВАЗ-2115», которым управлял 68-летний мужчина, Volkswagen Polo под управлением 35-летнего водителя и Chevrolet Niva, за рулем которого был 75-летний мужчина.

Водитель и два пассажира «ВАЗа» погибли на месте ДТП. Это 67-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Водителя и 39-летний пассажира Volkswagen доставили в больницу с травмами.

Проводится проверка.