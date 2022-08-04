В Омской области пьяный мужчина задушил мешавшую ему спать четырехлетнюю падчерицу

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, который в силу возраста находился в беспомощном состоянии»). Ему грозит пожизненное заключение.

В Омской области пьяный мужчина задушил мешавшую ему спать четырехлетнюю падчерицу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В начале февраля 38-летниий житель деревни Кольцово Кормиловского района употреблял алкоголь. Он попросил у сожительницы еще бутылку водки, но женщина ему отказала и спрятала спиртное. Мужчина разозлился. Около часа ночи четырехлетняя дочь женщины смотрела мультфильмы по телевизору. Из-з того, что она мешала отчиму спать, он ударил ее четыре раза по лицу и голове, а потом задушил. От шума проснулась мать девочки, сообщила родственникам и вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть ребенка.

Мужчину задержали в тот же день. Оставшихся у женщины двоих детей изъяли органы опеки, так как она злоупотребляла спиртным.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, который в силу возраста находился в беспомощном состоянии»). Ему грозит пожизненное заключение.

Также уголовное дело по части 293 УК РФ («Халатность») возбудили против работников профилактических служб, в обязанности которых входил контроль за условиями жизни и воспитания ребенка в неблагополучной семье