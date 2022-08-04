В июле в Рязанской области родились Карл, Анисия и Роберт
В главном управлении ЗАГС Рязанской области рассказали о самых необычным именах, которые давали рязанцы своим детям в июле.
В июле в Рязанской области родились Карл, Анисия и Роберт. Об этом
Самыми популярными именами у мальчиков были — Иван, Михаил, Артем, Матвей, Александр, Тимофей, Максим, Никита, Сергей, Кирилл. Среди девочек — Анастасия, Полина, Анна, Варвара, Виктория, Мария, Ева, Алиса, Кира, Елизавета.
Рязанцы давали редкие имена своим сыновьям — Аркадий, Богдан, Георгий, Карл, Роберт, Родион, Ростислав, Сава.
Кроме того, в Рязанской области также родились — Аврора, Анисия, Злата, Майя, Марианна, Снежанна, Таисия, Ульяна.