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В июле в Рязанской области родились Карл, Анисия и Роберт
В главном управлении ЗАГС Рязанской области рассказали о самых необычным именах, которые давали рязанцы своим детям в июле.

В июле в Рязанской области родились Карл, Анисия и Роберт. Об этом сообщила пресс-служба рязанского ЗАГС.

Самыми популярными именами у мальчиков были — Иван, Михаил, Артем, Матвей, Александр, Тимофей, Максим, Никита, Сергей, Кирилл. Среди девочек — Анастасия, Полина, Анна, Варвара, Виктория, Мария, Ева, Алиса, Кира, Елизавета.

Рязанцы давали редкие имена своим сыновьям — Аркадий, Богдан, Георгий, Карл, Роберт, Родион, Ростислав, Сава.

Кроме того, в Рязанской области также родились — Аврора, Анисия, Злата, Майя, Марианна, Снежанна, Таисия, Ульяна.