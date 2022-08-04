В Госдуме предложили ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров

Авторы инициативы предложили внести поправки в Налоговый кодекс.

В Госдуме предложили ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Авторы инициативы предложили внести поправки в Налоговый кодекс.

По ним работающие пенсионеры смогут претендовать на социальный налоговый возврат. Его размер составил половину от уплаченного НДФЛ. При этом он не может превышать 25 тысяч рублей.

Для получения денег заявителю нужно будет обратиться в ФНС. Средства предлагают вернуть пенсионеру в безналичной форме в течение месяца со дня направления заявления.

Отмечается, что за каждый день просрочки авторами законопроекта предусмотрены проценты.