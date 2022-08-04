В ДТП в Канищеве пострадал мотоциклист
Авария произошла в среду, 3 августа, примерно в 16:10, на улице Бирюзова.
В Канищеве произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщило
Авария произошла в среду, 3 августа, примерно в 16:10, около дома № 9/23 по улице Бирюзова.
По предварительной информации, 48-летняя рязанка на Renault Duster при выезде с прилегающей территории наехала на мотоцикл Kayo. В результате аварии пострадал 17-летний водитель последнего. Ему оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.