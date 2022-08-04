В центре Рязани перекроют движение из-за ремонтных работ
Перекресток улиц Введенского и Горького закроют для движения транспорта в субботу, 6 августа.
В центре Рязани перекроют движение из-за ремонтных работ. Об этом
В субботу, 6 августа, с 10:00 до 16:00 перекресток улиц Введенского и Горького закроют для движения транспорта. На участке будут ремонтировать дорогу.
Место ремонтных работ огородят и установят предупреждающие знаки.
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.