В центре Рязани перекроют движение из-за ремонтных работ

Перекресток улиц Введенского и Горького закроют для движения транспорта в субботу, 6 августа.

В центре Рязани перекроют движение из-за ремонтных работ. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В субботу, 6 августа, с 10:00 до 16:00 перекресток улиц Введенского и Горького закроют для движения транспорта. На участке будут ремонтировать дорогу.

Место ремонтных работ огородят и установят предупреждающие знаки.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.